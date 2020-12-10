У Волинській обласній раді депутати проголосували за висловлення недовіри голові ОДА Юрію Погуляйку. За рік він жодного разу не звітував про свою роботу, хоча зобов'язаний це робити.

За висловлення недовіри губернатору проголосували 49 з 64 депутатів області. Про це з посиланням на сесійне засідання повідомляє "Конкурент".

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У порядок денний включили питання щодо звіту голови Волинської ОДА. Однак, незважаючи на запрошення й те, що адміністрація розташована в одній будівлі з радою – Погуляйко на засідання не прийшов.

Водночас у виданні повідомили, що пізніше Погуляйко з'явився на сесії й звернувся до депутатів зі словами: "Я офіційно заявляю: не хочу більше працювати, не хочу бачити ваші морди".

Рішення ради надішлють президенту України, який визначиться щодо звільнення Юрія Погуляйка з посади очільника ОДА.

Зверніть увагу! У Конституції передбачено що, у випадку висловлення 2 третинами депутатів від складу відповідної ради недовіри голові районної чи обласної державної адміністрації висловили – президент ухвалює рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Що відомо про Юрія Погуляйка