Депутати висловили недовіру голові Волинської ОДА: що про нього відомо
У Волинській обласній раді депутати проголосували за висловлення недовіри голові ОДА Юрію Погуляйку. За рік він жодного разу не звітував про свою роботу, хоча зобов'язаний це робити.
За висловлення недовіри губернатору проголосували 49 з 64 депутатів області. Про це з посиланням на сесійне засідання повідомляє "Конкурент".
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У порядок денний включили питання щодо звіту голови Волинської ОДА. Однак, незважаючи на запрошення й те, що адміністрація розташована в одній будівлі з радою – Погуляйко на засідання не прийшов.
Водночас у виданні повідомили, що пізніше Погуляйко з'явився на сесії й звернувся до депутатів зі словами: "Я офіційно заявляю: не хочу більше працювати, не хочу бачити ваші морди".
Рішення ради надішлють президенту України, який визначиться щодо звільнення Юрія Погуляйка з посади очільника ОДА.
Що відомо про Юрія Погуляйка
- Юрій Погуляйко народився в Луганській області й був першим заступником голови Луганської ОДА.
- Він перебував на посаді дільничного інспектора міліції, був оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічної злочинності Краснодонського міського відділу МВС України.
- Також Погуляйко проходив службу на посадах рядового та керівного складу в органах внутрішніх справ МВС в Дніпропетровській, Миколаївській, Чернігівській та Луганській областях, а також – у Нацполіції України.
- Головою Волинської ОДА Юрія Погуляйка призначив Володимир Зеленський 3 грудня 2019 року.
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