Депутати захистили себе завдяки високому порогу відповідальності щодо недостовірного декларування. Відповідна ситуація буде мотивувати можновладців декларувати брехню.

Для нардепів набагато вигідніше буде не задекларувати статки й ускладнити НАБУ виявлення порушень. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

До теми Новий закон щодо брехні у деклараціях: НАЗК проситиме Зеленського про вето

Вона зазначила, що у Кримінальному кодексі залишається стаття щодо незаконного збагачення, санкція щодо неї – позбавлення волі, проте вона працює в тандемі зі статею про електронне декларування.

"Якщо немає позбавлення волі за брехню в деклараціях, то вигідніше брехати, ніж потім сісти в тюрму за незаконне збагачення. Інтерес народного депутата – отримати "індульгенцію" та декларувати брехню в деклараціях", – сказала експертка.

Вето щодо закону про брехню в деклараціях

Водночас вона зазначила, що Володимир Зеленський може скористатися правом вето щодо законопроєкту про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях. Проте ситуація щодо цього є досить складною, сказала Каленюк.

Президент запропонував законопроєкт, де була санкція позбавлення волі та поріг відповідальності був нижчий – 4 мільйони гривень, це можна було б голосувати як реальний компроміс,

– зауважила виконавча директорка ЦПК.

Однак, за її словами, якщо президент заветує те, що запропонували нардепи – він повинен мати гарантію того, що до кінця грудня депутати проголосують за законопроєкт з можливістю саджати в тюрму за брехню в деклараціях.

Зверніть увагу! Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. Водночас законопроєкт пропонує збільшити поріг кримінальної відповідальності за такі дії.

Чим загрожує конституційна криза

Експертка зауважила, що Конституційний Суд України є джерелом загроз національній безпеці, наразі ситуація щодо нього є дуже крихкою. За її словами, 4 суддів КСУ не ходять на засідання, тому тимчасово заблокована можливість суду ухвалювати будь-які рішення.

"Водночас серед того, що вони планували ухвалити – скасування банківської та земельної реформ. Блокування діяльності КСУ може "зламатися" в будь-який момент", – вважає Дар'я Каленюк.

Вона наголосила, що парламент мусить прийняти рішення, щоб заблокувати роботу Конституційного Суду або збільшенням кворуму, або проголосувавши президентський закон. Проте Верховна Рада навіть не почала розгляд відповідних законопроєктів – тому загроза залишається, підсумувала виконавча директорка Центру протидії корупції.

Скандал довкола рішення КСУ: головне

27 жовтня Конституційний Суд скасував статтю про кримінальну відповідальність за неправдиве е-декларування – фактично дозволив чиновникам брехати доходи та статки.

Президент України вніс до парламенту законопроєкт, яким пропонував припинити повноваження суддів КСУ та визнати рішення про декларування таким, що не має правових наслідків.

Водночас спікер парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому мовиться про відновлення права НАЗК, яку скасував КСУ.

Нещодавно Зеленський закликав Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ. Вона розгляне прохання президента на засіданні 11 грудня.



Головне про рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу