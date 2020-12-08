Двох депутатів селищної ради у Бахмутському районі звинувачують у посяганні на територіальну цілісність. Вони хотіли організувати так званий "референдум".

Ще у 2014 році депутати проголосували за проведення "референдуму" про визнання окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

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Чиновники хотіли провести псевдореферендум у Миронівському палаці культури.

Що загрожує депутатам

Прокурори направилИ до суду обвинувачення стосовно депутатів. Їм загрожує до 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади протягом 2 років. Також у них можуть конфіскувати майно.

До слова, про підозру депутатам повідомили ще у березні 2020 року.

Зауважимо, це не перші подібні випадки на Донбасі. Раніше у Сєверодонецьку на Луганщині СБУ затримала одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму".