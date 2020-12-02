Народна депутатка від "Слуги народу" Олена Криворучкіна прийшла на засідання Верховної Ради зі швейцарським годинником Hublot класу люкс. Його циферблат засіяний діамантами, а ремінець виконаний зі шкіри пітона. Коштує такий аксесуар 27 тисяч доларів.

Елітний аксесуар на зап’ястку Криворучкіної помітили у парламенті 2 грудня. Відповідне фото оприлюднив "Апостроф".

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Годинник з лімітованої колекції

Яскравий швейцарський годинник Hublot випущений лімітованою колекцією. Всього у світі є 250 таких екземплярів і кожен з них має свій унікальний номер.

Вартість оригінального виробу становить 27 тисяч доларів. За курсом НБУ, це 765 тисяч гривень, або 153 мінімальні зарплати чи 427 мінімальних пенсій.

Криворучкіна славиться своєю любов’ю до дорогих швейцарських годинників. Журналісти не раз помічали її з не менш цінними екземплярами.

До слова, в деклації Криворучкіної за 2019 рік цей годинник не вказаний. Зате є інший – BVLGARI, вартістю 11 200 гривень.