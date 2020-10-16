Нещодавно депутати Європейського парламенту написали листа голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії. Однак він так і не відповів на звернення.

Причиною публікації такого листа стали останні події навколо САП в Україні. Про це заявила депутатка Європарламенту Віола фон Крамон у розмові з НВ.

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Про що мовилося у листі депутатів Європарламенту

На думку Віоли фон Крамон, весь процес навколо САП був непрозорим, а члени комісії не відповідають критеріям.

Ми, кілька депутатів Європарламенту, які працюють з українськими питаннями, публічно висловили свою критику в соціальних мережах. Пан Арахамія, зі свого боку, заявив, що він відповідає лише на листи. Відповідно, ми вирішили змінити формат спілкування і опублікували відкритий лист на його ім'я,

– пояснила депутатка Європарламенту.

Однак Арахамія так і не відповів на лист. Втім, як сказала Крамон, Європейський парламент відкритий і завжди готовий прийняти депутатів, яких обирає народ України.

Вона додала, що депутати Європарламенту обрали формат відкритого листа, тому що українська громадськість повинна усвідомлювати, що у неї є багато надійних друзів у Європі. За словами Віоли фон Крамон, відповідальність надійного друга полягає у тому, щоб ініціювати чесні дискусії й не тільки вказувати на досягнення уряду, а й конструктивно критикувати.

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