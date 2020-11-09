Німецький тижневик Der Spiegel опублікував нову обкладинку, головними героями якої виступили новообраний президент США Джо Байден і поки ще чинний очільник Штатів Дональд Трамп. На обкладинці Трамп тримає в одній руці відтяту голову статуї Свободи, а в іншій – закривавлений ніж.

Цікаво, що ця картинка вже прикрашала обкладинку тижневика у 2017 році. Про це мовиться на сайті німецького видання.

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Однак свіжу обкладинку доповнили ще одним зображенням. На ньому Джо Байдена повертає голову статуї Свободи на місце.

Що відомо про обкладинку Der Spiegel

Ще у 2017 році ЗМІ та єврочиновники розкритикували обкладинку, на якій Трамп "відтяв" голову статуї Свободи. Художник Едель Родрігес заявив, що зображення символізує "обезголовлення демократії". Це зображення митець підписав словами: "Америка перш за все".

На цей раз автор обкладинки вирішив повернути голову статуї на місце. Зображення він підписав лаконічно, використавши відоме американське гасло: "Зробимо Америку знов великою".



Обкладинка Der Spiegel / Скриншот

Як минули вибори президента США

7 листопада американські ЗМІ написали, що кандидат від демократичної партії Джо Байден обраний 46 президентом Сполучених Штатів. Він здобув перемогу в Пенсільванії, завдяки чому набрав необхідні для перемоги 270 голосів вибірників.

Він здобув перемогу в Пенсільванії, завдяки чому Після цього Дональд Трамп заявляв, що планує оскаржувати результати президентських виборів в Пенсільванії, де на думку Трампа сфальсифікували десятки тисяч голосів.

президентських виборів в Пенсільванії, де на думку Трампа сфальсифікували десятки тисяч голосів. Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив про "масовий позов у масштабах всієї країни".