У США зробили публічну заяву про те, що Андрій Деркач понад 10 років тісно співпрацює з Кремлем, зокрема з КДБ. Він є російським агентом, який отримує вказівки – його завданням було втрутитися у вибори в США та втягнути Україну в так званий політичний скандал. Проте в Україні не було жодної реакції.

Тобто народний депутат отримує вказівки від Росії, але правоохоронні органи України навіть не вважають потрібним відкрити кримінальне провадження. Про це в ефірі 24 каналу розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

До теми Венедіктову зобов'язали відкрити справу про держзраду Дубінського та Деркача

Експертка зазначила, що в США діяльність Андрія Деркача вважають загрозою, а в Україні він нардеп, який використовує свої повноваження для того, щоб завдавати шкоди національним інтересам.

За словами Дар'ї Каленюк, Деркач та Дубінський у 2019 році організовували пресконференції, де поширювали необгрунтовані та неправдиві заяви, які є ознаками втручання у вибори в США.

Згодом вони писали листи до конгресменів США, які були спрямовані на те, щоб нашкодити одному з майбутніх кандидатів у президенти США. Листи не мали обгрунтувань, там зазвичай були брехливі судження,

– сказала експертка.

Зверніть увагу! Нардеп Андрій Деркач у 2020 році потрапив під дію санкцій США. Їх ввели проти нього та ще 3 росіян за втручання у виборчий процес США.

Провадження щодо держзради

Центр протидії корупції подав заяву про злочин, де описали всі загальновідомі факти, як мають відповідні ознаки, зокрема щодо державної зради, зауважила Каленюк. Згідно з її інформацією, у справі щодо Дубінського є ознаки злочину брехні в деклараціях, а також – легалізації доходів та отримання їх злочинним шляхом.

"На жаль, порушивши Кримінальний процесуальний кодекс, у Генпрокуратурі нам відмовили відкрити це кримінальне провадження, тому ми оскаржили бездіяльність генпрокурора в суді", – повідомила експертка ЦПК.

У відповідних справах, за інформацією Дар'ї Каленюк, суд не має багато варіантів дій – тобто він повинен був прийняти рішення щодо зобов'язання Генпрокуратури зареєструвати кримінальне провадження і визначити, хто буде його розслідувати.

Довідка. Печерський суд зобов'язав генпрокурорку Ірину Венедіктову відкрити кримінальне провадження щодо нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача. Мовиться про ймовірну державну зраду.

Закриття справи щодо Вовка

Виконавча директорка ЦПК зауважила, що після закриття детективами НАБУ справи проти голови ОАСК Павла Вовка – його вже не можливо притягнути до відповідальності за все, про що він брехав в деклараціях починаючи з 2016 року до 28 жовтня 2020 року.

Навіть якщо відповідний законопроєкт щодо неправдивого декларування підпишуть, то він не буде поширюватися на брехню, яка була вчинена до його підписання, наголосила експертка.

"Важливо мати сильний закон, який приймуть до кінця 2020 року, інакше, якщо він не набере чинності, то НАБУ та НАЗК почнуть перевіряти декларації лише у 2021 році", – зазначила виконавча директорка ЦПК.

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