Пряме втручання у виборчий процес в Україні, – Деркач про блокування своєї фейсбук-сторінки
Нардеп Андрій Деркач, проти якого у США ввели санкції, відреагував на те що Facebook заблокував його акаунт. Цю дію він назвав "прямим втручанням США у виборчий процес в Україні".
Цікаво, що саме за втручання Деркача у вибори США його внесли до санкційного списку. Українського парламентаря у Сполучених Штатах навіть назвали проросійським агентом. На блокування власної фейсбук-сторінки Деркач відреагував у телеграмі.
Раніше Facebook заблокував сторінку політика Андрія Деркача: причини
Чому мене заблокували. Причина одна: мій акаунт у Facebook був заблокований після публікації американськими медіа моєї заяви про існування в розпорядженні у правоохоронних органів України ноутбука, за допомогою якого здійснювалися незаконні платежі на компанії, близькі до сім'ї Байденів,
– зауважив він.
Окрім того, він заявив, що інформація, яка зберігається на ноутбуці, – дуже небезпечна для сім'ї Байденів і "всіх учасників великої схеми міжнародної корупції" та, що "скоро вона буде розкрита".
Деркач додав, що вважає: блокування його акаунта є "прямим втручанням у виборчий процес в Україні", оскільки він є народним депутатом і бере безпосередню участь у виборах в органи місцевого самоврядування.
Своєю подальшою метою Деркач назвав "розкриття схем міжнародної корупції і звільнення України від зовнішнього управління".
Зауважимо, що у компанії Facebook блокування сторінки Деркача пояснили так: "Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання Facebook людьми, які беруть участь в операціях з надання впливу на вибори".
Більше про плівки Андрія Деркача, санкції проти нього та чому його називають проросійським агентом – за посиланням.