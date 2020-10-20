Нардеп Андрій Деркач, проти якого у США ввели санкції, відреагував на те що Facebook заблокував його акаунт. Цю дію він назвав "прямим втручанням США у виборчий процес в Україні".

Цікаво, що саме за втручання Деркача у вибори США його внесли до санкційного списку. Українського парламентаря у Сполучених Штатах навіть назвали проросійським агентом. На блокування власної фейсбук-сторінки Деркач відреагував у телеграмі.

Раніше Facebook заблокував сторінку політика Андрія Деркача: причини

Чому мене заблокували. Причина одна: мій акаунт у Facebook був заблокований після публікації американськими медіа моєї заяви про існування в розпорядженні у правоохоронних органів України ноутбука, за допомогою якого здійснювалися незаконні платежі на компанії, близькі до сім'ї Байденів,

– зауважив він.

Окрім того, він заявив, що інформація, яка зберігається на ноутбуці, – дуже небезпечна для сім'ї Байденів і "всіх учасників великої схеми міжнародної корупції" та, що "скоро вона буде розкрита".

Деркач додав, що вважає: блокування його акаунта є "прямим втручанням у виборчий процес в Україні", оскільки він є народним депутатом і бере безпосередню участь у виборах в органи місцевого самоврядування.

Своєю подальшою метою Деркач назвав "розкриття схем міжнародної корупції і звільнення України від зовнішнього управління".

Зауважимо, що у компанії Facebook блокування сторінки Деркача пояснили так: "Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання Facebook людьми, які беруть участь в операціях з надання впливу на вибори".

Зверніть увагу! На початку вересня США наклали санкції на Деркача "за спробу вплинути на процес американських виборів". До цього, у травні, український нардеп оприлюднив аудіозаписи, які нібито можуть свідчити про вплив кандидата в президенти США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. Мовляв, Байден пропонував українському лідеру мільярд гривень за звільнення з посади тодішнього генпрокурора Шокіна.

Більше про плівки Андрія Деркача, санкції проти нього та чому його називають проросійським агентом – за посиланням.