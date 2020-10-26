Українська держава надає підтримку "зеленій" енергетиці за рахунок промислових підприємств, які вже інвестували в екологічно чисте виробництво і знизили викиди СО2.

Таку думку висловив Денис Морозов, директор з економіки та фінансів української промислової компанії "Інтерпайп", в колонці "Зелена металургія" на сайті "Економічна правда".

"Високий "зелений тариф" на електроенергію є постійним предметом критики всіх промспоживачів електроенергії. Суть претензій до "зелених" енергетиків вкрай проста: приватні компанії, які в більшості володіють СЕС і ВЕС, отримали від держави можливість збирати кошти зі споживачів за товар, ціна яких в 3-4 рази перевищує ринкову", – написав топменеджер.

Як уточнив Денис Морозов, для узаконеного вилучення коштів у споживачів е/енергії був обраний наступний механізм: в тариф на транспортування НЕК "Укренерго" закладені кошти для компенсації "зеленим" енергетикам. Тільки за останні кілька місяців "Укренерго" підвищила свої розцінки на 55% і повідомила про підвищення ще на 30%. Якщо це станеться, за 2020 рік тариф на передачу е/е виросте у 2 рази. При цьому в планах "Укренерго" ще одна хвиля підвищення у 2021 році.

При цьому директор з економіки та фінансів нагадав, що в українській енергосистемі існував профіцит генеруючих потужностей ще задовго до початку будівництва "зелених" генерацій, єдиним мотивом появи яких виступали виключно міркування щодо поліпшення екології України.

Передбачалося, що поява "зелених" електростанцій призведе до зниження викидів в цілому, і в енергетиці зокрема. Але, на жаль, сталося щось протилежне. Різке зростання "зелених" потужностей призвело до зниження обсягів вироблення атомної генерації та збільшення теплових станцій, які є найбільш екологічно шкідливими видами генерації е/е,

– стверджує Морозов.

При цьому обов'язок платити високий "зелений" тариф ліг на українських споживачів і, в першу чергу, на промислові підприємства, в тому числі й на ті, які скоротили викиди за рахунок великих інвестицій.

За його словами, рівень викидів СО 2 електросталеплавильного комплексу "Інтерпайп Сталь" вже зараз нижче тієї норми, яку ЄС планує досягти лише до 2050 року.

Ми закрили екологічно брудне мартенівське виробництво сталі й вклали близько 1 млрд доларів у інноваційні технології. Таким чином, ми знизили викиди CO 2 в 10 разів. Це одна з найбільших екологічних інвестицій України,

– зазначив топменеджер.

"Тому ми вважаємо нелогічним, що крім власних значних інвестицій в зниження викидів ми повинні платити премію приватним компаніям, які побудували об'єкти "зеленої" енергетики. Але в даній ситуації висновок невтішний: в Україні нікому не цікаві реальні екологічні інвестиції та підтримка експортерів. Екологічні мотиви стали ширмою для отримання 400% рентабельності одними приватними компаніями за рахунок інших", – констатував Денис Морозов.