Денис Шмигаль заявив, що у разі погіршення ситуації з коронавірусом локдаун зможуть ввести невідкладно. Зауважимо, уряд ухвалив жорсткі обмеження в Україні впродовж 8 – 24 січня.

Про це прем'єр-міністр України Шмигаль заявив на засіданні Кабінету Міністрів 9 грудня, повідомляє 24 канал.

Цікаво МЗС України просить Канаду посприяти отриманню вакцини від COVID-19

Держава залишає за собою право у разі погіршення ситуації запроваджувати карантин невідкладно, а не з 8 січня,

– наголосив Шмигаль.

Зауважимо, постанову про введення локдауну впродовж 8 – 24 січня ухвалили на засіданні уряду 9 грудня. Однак її доопрацюють впродовж 1 дня, а вже тоді опублікують для ознайомлення населення.

Що відомо про локдаун в Україні

У період 8 – 24 січня в Україні забороняється робота:

розважальних закладів;

усіх навчальних закладів, окрім дитячих садочків;

закладів розміщення, окрім готелів та центрів реабілітації;

спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;

різдвяних ярмарків;

детальніше про нові обмеження – читайте тут.

Зауважимо, роботу громадського транспорту припиняти не планують.