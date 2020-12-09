Держава може змінити дату локдауну, – Шмигаль
Денис Шмигаль заявив, що у разі погіршення ситуації з коронавірусом локдаун зможуть ввести невідкладно. Зауважимо, уряд ухвалив жорсткі обмеження в Україні впродовж 8 – 24 січня.
Про це прем'єр-міністр України Шмигаль заявив на засіданні Кабінету Міністрів 9 грудня, повідомляє 24 канал.
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Держава залишає за собою право у разі погіршення ситуації запроваджувати карантин невідкладно, а не з 8 січня,
– наголосив Шмигаль.
Зауважимо, постанову про введення локдауну впродовж 8 – 24 січня ухвалили на засіданні уряду 9 грудня. Однак її доопрацюють впродовж 1 дня, а вже тоді опублікують для ознайомлення населення.
Що відомо про локдаун в Україні
У період 8 – 24 січня в Україні забороняється робота:
- розважальних закладів;
- усіх навчальних закладів, окрім дитячих садочків;
- закладів розміщення, окрім готелів та центрів реабілітації;
- спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;
- різдвяних ярмарків;
- детальніше про нові обмеження – читайте тут.
Зауважимо, роботу громадського транспорту припиняти не планують.
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