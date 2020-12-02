Держава підтримала непрозорий бізнес, – Фурса про відтермінування РРО
Відтермінування РРО – це відстрочка прозорості рівних правил гри для бізнесу. У заяві Європейської бізнес асоціації мовиться саме про те, що прозорий бізнес грає згідно з правилами, а непрозорий торгує контрабандою та не звітує, наразі саме його підтримала держава.
Водночас рішення депутатів є невдалим компромісом. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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Експерт зазначив, що не можливо боротися з корупцією й водночас домовлятися з корупціонерами. Так само неможливо вести боротьбу з контрабандою і домовлятися з її представниками, зауважив банкір.
Для доброчесного бізнесу нема жодної проблеми встановити програму на смартфон. Вже не потрібно купувати касовий апарат та платити олігарху,
– розповів Сергій Фурса.
"Відповідна програма навряд чи обтяжить підприємця, мовиться лише про прозорість. Представник бізнесу встановить програму, де буде показувати те, скільки він продав", – сказав інвестиційний банкір.
Бізнесу, який намагається приховати власний обіг, щоб платити менше податків чи щоб продавати контрабанду – це дійсно зашкодить. Однак прозоре звітування не може обтяжити чесний бізнес.
Відтермінування реєстраторів розрахункових операцій: коротко
- 17 листопада у парламенті провалили голосування про відтермінування касових апаратів для ФОП. Тоді під стінами парламенту зібралися ФОПи, які виступали проти введення касових апаратів.
- Згодом президент України подав новий законопроєкт щодо відстрочки запровадження касових апаратів.
- Вже 1 грудня у комітеті Ради погодили варіант відповідного законопроєкту щодо ФОПів. Водночас для ризикових груп – значні послаблення.
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