Відтермінування РРО – це відстрочка прозорості рівних правил гри для бізнесу. У заяві Європейської бізнес асоціації мовиться саме про те, що прозорий бізнес грає згідно з правилами, а непрозорий торгує контрабандою та не звітує, наразі саме його підтримала держава.

Водночас рішення депутатів є невдалим компромісом. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Експерт зазначив, що не можливо боротися з корупцією й водночас домовлятися з корупціонерами. Так само неможливо вести боротьбу з контрабандою і домовлятися з її представниками, зауважив банкір.

Для доброчесного бізнесу нема жодної проблеми встановити програму на смартфон. Вже не потрібно купувати касовий апарат та платити олігарху,

– розповів Сергій Фурса.

"Відповідна програма навряд чи обтяжить підприємця, мовиться лише про прозорість. Представник бізнесу встановить програму, де буде показувати те, скільки він продав", – сказав інвестиційний банкір.

Бізнесу, який намагається приховати власний обіг, щоб платити менше податків чи щоб продавати контрабанду – це дійсно зашкодить. Однак прозоре звітування не може обтяжити чесний бізнес.

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