Понад 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення в Україні незаконно вивели у приватну власність за минулі майже 30 років. Держгеокадастр розслідує, хто та як це зробив, а у 2021 році обіцяє оприлюднити ці дані.

Про це говорив керівник Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) Роман Лещенко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 17 жовтня, пише 24 канал.

За його словами, станом на 16 жовтня понад 300 кримінальних проваджень про незаконну приватизацію земель передані правоохоронним органам.

Нагадаємо Зеленський підписав указ про передачу землі в комунальну власність

"Точно можу сказати на всю країну: понад 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення державної форми власності виведені у приватну власність через механізми так званої безоплатної приватизації", – заявив Лещенко.

Зараз, як каже очільник Держгеокадастру, служба формує електронний реєстр, оцифровує документи, а у 2021 році оприлюднить інформацію про всіх.

Ми покажемо усіх – реєстрацію, коли отримали посадовці, на кого оформлювали, на кого з членів своєї родини, покажемо 5-місячних дітей, на яких оформляли, їхніх кумів-братів-сестер,

– запевнив Лещенко.

Найголовніше ж те, що публічними стануть "сітки сформованих латифундій у приватній власності" – по сотні тисяч гектарів землі на території України.

А також і приватизовані ділянки, де "за дивним збігом обставин" виявилися нафтогазові родовища, поклади літію чи бурштину.

Роман Лещенко запевнив: масиви документів уже сформовані. Для прикладу, на Вінниччині з 2014 року вивели понад 80 тисяч гектарів у приватні руки п'яти сімей, пов'язаних між собою.

До слова, Лещенко у липні 2020 вже робив подібну заяву: мовляв, тисячі гектарів найкращих земель України були розграбовані, триває процес укладання реєстру, і країна буде знати своїх "героїв".

Додамо, що за даними Світового банку, ще 8 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі в Україні перебувають "у тіні", через що держава недоотримує мільярди гривень податків.



Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу