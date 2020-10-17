У держави вкрали 5 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі, – Держгеокадастр
Понад 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення в Україні незаконно вивели у приватну власність за минулі майже 30 років. Держгеокадастр розслідує, хто та як це зробив, а у 2021 році обіцяє оприлюднити ці дані.
Про це говорив керівник Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) Роман Лещенко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 17 жовтня, пише 24 канал.
- За його словами, станом на 16 жовтня понад 300 кримінальних проваджень про незаконну приватизацію земель передані правоохоронним органам.
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"Точно можу сказати на всю країну: понад 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення державної форми власності виведені у приватну власність через механізми так званої безоплатної приватизації", – заявив Лещенко.
Зараз, як каже очільник Держгеокадастру, служба формує електронний реєстр, оцифровує документи, а у 2021 році оприлюднить інформацію про всіх.
Ми покажемо усіх – реєстрацію, коли отримали посадовці, на кого оформлювали, на кого з членів своєї родини, покажемо 5-місячних дітей, на яких оформляли, їхніх кумів-братів-сестер,
– запевнив Лещенко.
Найголовніше ж те, що публічними стануть "сітки сформованих латифундій у приватній власності" – по сотні тисяч гектарів землі на території України.
- А також і приватизовані ділянки, де "за дивним збігом обставин" виявилися нафтогазові родовища, поклади літію чи бурштину.
Роман Лещенко запевнив: масиви документів уже сформовані. Для прикладу, на Вінниччині з 2014 року вивели понад 80 тисяч гектарів у приватні руки п'яти сімей, пов'язаних між собою.
Додамо, що за даними Світового банку, ще 8 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі в Україні перебувають "у тіні", через що держава недоотримує мільярди гривень податків.
Що треба знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу