АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", яка знаходиться в управлінні Фонду держмайна України, відзвітувала про прибуток у 424,5 млн гривень за перші 9 місяців 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Фонду державного майна України.

Зазначена сума більш ніж у 4 рази перевищує фінансовий показник ОГХК за 9 місяців минулого року, який становив 100,7 млн ​​гривень.

За результатами раніше проведеного фінансового аудиту ОГХК, показник чистого прибутку АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" у 2018 році склав 114,9 млн гривень.

Відповідно до фінансового плану АТ ОГХК, прийнятому Кабінетом міністрів України 18 листопада, в державний бюджет України завдяки діяльності компанії планується надходження 344,7 млн ​​гривень, у тому числі 104,2 млн гривень у вигляді податку на прибуток.

Загальна сума запланованого чистого прибутку на ОГХК у 2020 році становить 575,6 млн гривень.

В управлінні АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" з серпня 2014 року перебувають майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК).

Підприємство входить до переліку урядової кампанії великої приватизації у 2021 році. Радниками з питань приватизації ОГХК є компанії BDO, KPMG і Baker McKenzie.