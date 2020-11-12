Державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" відправила вантаж ільменіту на "Кримський Титан" через фірму-посередника Belanto trade (Чехія) і перевантаженням в Констанці (Румунія).

Про це свідчать дані маршрутів суден SALVINIA і SOURIA. З Іллічівська в Констанцу (Румунія) 10 листопада вийшло панамське судно SALVINIA під ліберійським прапором з вантажем ільменіту ОГХК і 11 листопада стало в порту. SALVINIA привезла до Румунії 10 тис. т ільменіту, проданого держкомпанією чеській фірмі-посереднику Belanto trade, за договором, укладеним в жовтні в.о.голови ОГХК Артуром Сомовим .

Схема ініційована Сомовим і його заступником Тетяною Гогенко, полягає в тому, що Belanto trade замінить німецьку ITS, яка раніше купувала Іршанський ільменіт ОГХК, а потім відвантажувала його в окупований Крим. Назустріч SALVINIA з порту Латакія (Сирія) вийшло інше судно – SOURIA, занесене до списку санкцій США у 2016 (за порушення заборони на вхід в територіальні води Криму), яке вже засвітилося в постачанні іршанського ільменіту в Крим в серпні.

У ніч на 13 листопада ільменіт ОГХК перенавантажуватимуть з SALVINIA на SOURIA. Останнє судно майже допливло в порт перевантаження Констанца.

Далі SOURIA попливе до Феодосії, звідки вантаж доставлять до Армянська, де знаходиться "Кримський Титан" Дмитра Фірташа. Як повідомлялося, чеська Belanto trade sro, згідно з укладеним 13 жовтня з ОГХК викупить у держкомпанії 50 тис. т іршанського ільменіту в жовтні-грудні 2020 з відстрочкою платежу в 35 днів за ціною нижче за ринок з подальшою поставкою на "Кримський титан" .

Сума контракту, підписаного Сомовим, становить 6,453 млн євро. Belanto trade спеціалізується на оренді нерухомості і має статутний капітал 120 чеських крон або 4,41 євро. Власники компанії – Івета і Мирослав Шілхан. Бізнесмени зареєстрували в Чехії більше ніж 30 компаній з мізерним статутним капіталом і надають їх іншому бізнесу як "прокладки" під різні потреби. З 2014 року Крим знаходиться під контролем Росії, Україна та інші країни світу цього не визнають.