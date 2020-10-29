Головна проблема комунікації державних органів у тому, що вони будують свою комунікацію за принципом радянської пропаганди – однобічно. А необхідно будувати діалог із суспільством.

Про це в інтерв’ю "Громадському" зазначив засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

"Зі своєю аудиторією важливо будувати зворотний зв'язок, адже комунікація – двосторонній процес. Проблема державних органів у тому, що вони ведуть комунікацію однобічно, вони звикли працювати за принципом радянської пропаганди. Діалог підвищує рівень довіри між соціальними інститутами", – наголосив Віктор Березенко.

За його словами, у державному апараті існує певна інертність та нерозуміння принципів сучасної комунікації, які заважають українським посадовцям успішно доносити до суспільства стратегію та результати роботи міністерств і відомств.

Потрібно привнести туди державно-приватне партнерство. Можна зайти в міністерство, але дуже складно змінювати у ньому структуру, звільняти та набирати людей, пережити бюрократичні процеси. Думаю, що поки державні органи інертно перебудовуються, потрібно розвивати партнерство з приватними структурами, суспільними інститутами та міжнародними організаціями,

– вважає Березенко.

Крім цього, він також зазначив, що однією з глобальних тенденцій зараз є перехід в онлайн-сферу, яка торкається, зокрема, й галузі державних комунікацій.

"Політичні комунікації перейдуть в онлайн. Ба більше, вони мусять це зробити. Три роки тому на політтехнологічній конференції в Лондоні мені розповіли, як під час виборчих кампаній всі фокус-групи проводили онлайн. Для українців незвично було уявити собі таку фокус-групу серед бабусь", – підкреслив засновник ІКМ.

Нагадаємо, що Інститут когнітивного моделювання заснував один з найбільших у світі та найбільший в Україні проєкт щодо інформування про поширення епідемії коронавірусу "Коронавірус_інфо". Крім цього, ІКМ також є засновником платформи психологічної допомоги "Розкажи мені" та проєкту "Школа_інфо".