Верховна Рада 5 листопада у першому читанні схвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу та безпосередньо сам кошторис. Комітет з організації місцевого самоврядування бачить 2 важливі проблеми бюджету-2021. Насамперед суттєво урізали фінансування Державного фонду регіонального розвитку.

Крім цього, не передбачено субвенції на розвиток громад. Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Важливо Верховна Рада схвалила Держбюджет-2021 у першому читанні

Ключові проблеми в бюджеті-2021

В Держбюджеті-2021 частину коштів закладено на так звану субвенцію на соціально-економічний розвиток.

За словами депутата, соцеконом – це прекрасний інструмент для мажоритарників. Але при цьому суттєво урізали фінансування таких системних речей, як-от Державний фонд регіонального розвитку. Хоча він передбачає конкурсні процедури, підпорядкування стратегії розвитку.

Віталій Безгін озвучив позицію профільного комітету: якщо не будуть враховані процедурні зміни і зміни з точки зору фінансування цього напрямку, то навряд чи бюджет знайде голос комітету перед другим читанням.

Друга історія – в нас не буде субвенції на розвиток громад. Вона потрапила під секвестр у 2020 році, її не передбачено на 2021 рік,

– відзначив депутат.

Попри те, що в Україні треба розгортати мережу центрів надання адміністративних послуг, в бюджеті наразі закладено гроші лише на технічне обладнання, але не на ремонт чи безпосередньо будівництво.

"Це теж предмет діалогу і без нього навряд чи буде підтримка в другому читанні", – пояснив Віталій Безгін.

Наповнення бюджету – це питання планування, – Безгін

На питання "Як наповнити Державний бюджет?", нардеп відповів, що це є питанням планування. Потрібно враховувати дані Мінфіну з приводу того, чи буде бізнес заробляти більше.

Також він вважає, що все впирається в ефективну політику держави щодо коронавірусу. Це зараз дуже впливає на наповнення бюджетів домогосподарств безпосередньо підприємців.

Якщо в нас буде не гнучкий карантин, чи такий, який обмежить підприємницьку діяльність, то надходження від бізнесу тільки зменшуватимуться,

– зауважив депутат від "Слуги народу".

На його думку, якби ще навесні в Україні був гнучкіший карантин, більше важелів в руках органів місцевого самоврядування і були менші обмеження щодо підприємців, то значно зменшились би проблеми з наповненням бюджету на 2021 рік.

Зверніть увагу! Проєкт Держбюджету на 2021 рік подали в парламент 14 вересня.Нардепи 5 листопада проголосували за головний фінансовий документ країни у першому читанні.



Що передбачає бюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу