Держбюджет-2021 не розглянули у комітеті Ради через відсутність кворуму
Проєкт Державного бюджету на 2021 рік 16 жовтня не розглянули у профільному комітеті Верховної Ради, хоча планували. Аби почати засідання, не вистачило депутатів.
Голова комітету Ради з питань бюджету Юрій Арістов відкрив засідання, але відразу ж закрив, тому що не було кворуму. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Роман Каптелов, повідомляє "РБК-Україна"
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Не було кворуму. Багато нардепів захворіли. Так, коронавірусом, але деталей не знаю. Арістов відкрив комітет, кворуму немає, закрив і сказав, що поки чекаємо,
– зауважив Каптелов.
Депутат зазначив, що у проєкт Держбюджету-2021 подали понад 2300 правок. Невдовзі секретаріат Ради має вирішити, коли комітет розгляне бюджет.
Коли буде нове засідання комітету
Ймовірно, у понеділок, 19 жовтня, таки відбудеться засідання комітету. Проте це залежить від ситуації із коронавірусом.
Зауважимо, уряд погодив проєкт держбюджету 14 вересня. Детальніше про основні показники бюджету читайте тут.
Основні показники проєкту Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу