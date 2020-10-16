Проєкт Державного бюджету на 2021 рік 16 жовтня не розглянули у профільному комітеті Верховної Ради, хоча планували. Аби почати засідання, не вистачило депутатів.

Голова комітету Ради з питань бюджету Юрій Арістов відкрив засідання, але відразу ж закрив, тому що не було кворуму. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Роман Каптелов, повідомляє "РБК-Україна"

До речі "Бюджетної ночі" не буде, – нардепка від "Слуги народу"

Не було кворуму. Багато нардепів захворіли. Так, коронавірусом, але деталей не знаю. Арістов відкрив комітет, кворуму немає, закрив і сказав, що поки чекаємо,

– зауважив Каптелов.

Депутат зазначив, що у проєкт Держбюджету-2021 подали понад 2300 правок. Невдовзі секретаріат Ради має вирішити, коли комітет розгляне бюджет.

Коли буде нове засідання комітету

Ймовірно, у понеділок, 19 жовтня, таки відбудеться засідання комітету. Проте це залежить від ситуації із коронавірусом.

Зверніть увагу! Раніше в Раді заявляли, що проєкт Держбюджету у першому читанні розглянуть 20 жовтня, адже це крайній термін для його схвалення за основу. Однак згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 20 жовтня бюджет можуть не розглядати.

Зауважимо, уряд погодив проєкт держбюджету 14 вересня. Детальніше про основні показники бюджету читайте тут.



Основні показники проєкту Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу