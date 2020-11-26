Міністерство фінансів направило до Кабміну проєкт Держбюджету на 2021 рік. Його вже узгодили з Міжнародним валютним фондом.

Так, у міністерстві завершили консультації щодо бюджету з МВФ. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомили у пресслужбі відомства.

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Відтак бюджет підготовили до другого читання та передали на розгляд Кабміну.

Перемовини з МВФ: що каже Марченко

За словами Марченка, проєкт в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду.

Міністр додав, що основними параметрами перемовин було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників. Зокрема, в частині доходів, видатків, а також дефіциту

Чому затягнули із затвердженням Держбюджету-2021

Уряд затвердив проєкт Держбюджету ще у вересні. На початку листопада Рада підтримала документ у першому читанні.

Оновлений проєкт кошторису Кабмін мав знову передати парламенту, проте досі цього не зробили.

Ймовірно, все через те, що документ не могли узгодити з МВФ.



Проєкт Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу