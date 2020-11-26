Держбюджет-2021 передали на розгляд Кабміну
Міністерство фінансів направило до Кабміну проєкт Держбюджету на 2021 рік. Його вже узгодили з Міжнародним валютним фондом.
Так, у міністерстві завершили консультації щодо бюджету з МВФ. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомили у пресслужбі відомства.
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Відтак бюджет підготовили до другого читання та передали на розгляд Кабміну.
Перемовини з МВФ: що каже Марченко
За словами Марченка, проєкт в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду.
Міністр додав, що основними параметрами перемовин було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників. Зокрема, в частині доходів, видатків, а також дефіциту
Чому затягнули із затвердженням Держбюджету-2021
- Уряд затвердив проєкт Держбюджету ще у вересні. На початку листопада Рада підтримала документ у першому читанні.
- Оновлений проєкт кошторису Кабмін мав знову передати парламенту, проте досі цього не зробили.
- Ймовірно, все через те, що документ не могли узгодити з МВФ.
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