Адміністрація президента США дала розпорядження затримувати всі офіційні привітання, які Джо Байдену надсилають іноземні лідери. Дональд Трамп закрив своєму конкурентові на виборах доступ до ресурсів Держдепу.

У Державному департаменті вже накопичилось багато листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, якого ЗМІ оголосили переможцем виборів, повідомляє CNN.

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Зазвичай Держдеп допомагає з комунікаціями новообраному президенту.

Однак адміністрація Трампа заборонила Байдену доступ до ресурсів зовнішньополітичного відомства,

– йдеться у повідомленні.

Це пов’язано з тим, що Трамп досі не визнає перемогу свого опонента.

Водночас команда Байдена самостійно контактує з іноземними урядами, зокрема із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За словами джерела видання в оточенні демократів, команда Байдена воліла б використовувати ресурси Держдепу для міжнародної комунікації.

Крім того, іноземні лідери також самостійно почали шукати способи зв’язатися із Байденом. Для цього вони звернулись до колишніх дипломатів часів Барака Обами, аби ті допомогли доставити листи новообраному президенту.

Зверніть увагу! 7 листопада ЗМІ повідомили про перемогу Байдена, хоча офіційних результатів виборів досі немає. Крім того, Трамп не здається і не визнає свою поразку. Натомість обіцяє оскаржувати результати голосувань у суді. Водночас консультативна перехідна рада закликала Трампа готуватися до процесу передачі влади Байдену. Більше про це читайте тут.