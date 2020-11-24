Запорізький титано-магнієвий комбінат, унікальне українське підприємство з виробництва титанової губки, може опинитися під контролем швейцарської фірми Interlink Metals & Chemicals AG, яка має тісні зв'язки з російською державно-приватною компанією ВСМПО-АВІСМА, яка, у свою чергу, входить у структуру держкорпорації РОСТЕХ.

Про це повідомляє "Цензор.net" з посиланням на розслідування Obozrevatel.

Видання наводить лист директора компанії Interlink Metals & Chemicals AG, який був направлений до Офісу Президента України та до Національної інвестиційної ради при Президенті України на ім'я Михайла Саакашвілі. У запиті представник начебто швейцарської фірми повідомляє про готовність інвестувати в ЗТМК 5,5 мільйона доларів за умови підписання довгострокового ексклюзивного контракту, а також досягнення домовленостей, "що забезпечать чіткі зобов'язання сторін у рамках приватно-державного партнерства".

Згідно з висновками розслідування, компанія Interlink Metals & Chemicals AG є одним з операторів інтересів російської влади на глобальному титановому ринку. Видання відзначає, що засновник компанії Ігор Райхельсон, дружина якого Катерина Асташова є бенефіціаром компанії, афілійований з ключовими гравцями російської титанової індустрії – компанією ВСМПО-Авісма і корпорацією РОСТЕХ.

"Біографія Райхельсона і історія компанії Interlink нерозривно пов'язана з російськими виробниками титанової продукції. Ще в 1992 році найбільший в Росії виробник титану і магнію – "Березняківській титано-магнієвий комбінат", який пізніше увійшов до складу корпорації ВСМПО-Авісма, віддав ексклюзивне право на продаж всієї своєї продукції нікому не відомій новоствореній компанії Interlink Metals and Chemicals. І ця співпраця триває ось уже майже 30 років. Відповідно до звітів російського титанового гіганта ВСМПО-Авісма, на компанію Interlink Metals and Chemicals в окремі роки приходилося до 10% всіх поставок матеріалів і сировини", – йдеться в статті.

Згідно з довідковою інформацією, ВСМПО-Авісма є одним з найбільших в світі виробників титану та компанією, що грає важливу роль в системі російського ВПК. "65% акцій належить заступнику голови ради директорів Михайлові Шелкову, 25% плюс 1 акція – корпорації РОСТЕХ. Шелкова називають одним з ключових представників команди Сергія Чемезова, генерального директора держкорпорації РОСТЕХ. Сергій Чемезов – один з найближчих соратників Володимира Путіна", – повідомляє Obozrevatel.

Видання повідомляє, що компанія Interlink Metals and Chemicals, що претендує на статус інвестора українського ЗТМК, в 2020 році навіть була фігурантом кримінальної справи стосовно колишнього гендиректора ВСМПО-Авісма Михайла Воєводіна. Йшлося про збитки від угод, укладених в 2017 – 2019 роках, коли ВСМПО-Авісма продала швейцарським Interlink Metals and Chemicals і американській Interlink Metals and Chemicals Inc за заниженою вартістю ферротитан, а потім купила вироблену в неї продукцію за завищеною вартістю. Однак в жовтні поточного року "ВСМПО-Авісма" і її ексглава Воєводін уклали мирову угоду. Корпорація відмовилася від усіх претензій до Воєводіна, натомість той передав підприємству "фінансову допомогу" в розмірі 1,95 мільярда рублів.

У розслідуванні також наводяться докази тісного зв'язку бізнесмена і композитора Ігоря Райхельсона, засновника компанії Interlink Metals & Chemicals AG, з керівництвом Російського університету дружби народів (РУДН), кузні кадрів ГРУ, КГБ і Служби зовнішньої розвідки РФ. Наразі син партнера Ігоря Райхельсон Олександра Ястребова, який був засновником ТОВ "Інтерлінк металс енд кемікалс", російської дочки "швейцарської" компанії, працює ректором РУДН.

З 2013 року ЗТМК працює як ТОВ, в якому у держави 51% акцій. 49% акцій належать компаніям Дмитра Фірташа. З червня 2020 року замість зміщеного ексгендиректора ЗТМК Володимира Сивака комбінат очолює Сергій Лубенніков, призначений Фондом державного майна.

Видання нагадує, що ЗТМК є унікальним підприємством, аналогів якому немає ані в Україні, ані в інших східно-європейських країнах. "З наших найближчих сусідів на світовому титановому ринку конкурентом Україні є хіба що РФ. Тож не дивно, що запити на "державно-приватне партнерство" почали приходити саме звідти, та ще й від гравців, афілійованих зі структурами РОСТЕХу", – йдеться в матеріалі.