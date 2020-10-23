Державна митна служба звільнила одразу п'ятьох керівників регіональних митниць та Координаційно-моніторингової митниці. Найближчим часом будуть призначені нові керівники.

Головне завдання нових керівників – реформування митниці. Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

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Сличко Сергій Васильович;

Цабак Володимир Ярославович;

Вісьтак Ігор Ярославович;

Терещук Юрій Вікторович;

Мусієнко Олексій Ігорович;

Нідерман Сергій Сергійович.

У відомстві заявили, що найближчим часом призначать нових керівників.

Серед основних завдань яких буде забезпечення курсу на реформування митниці і налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів,

– мовиться у повідомленні.

Напередодні Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби, ним став Євгеній Єнтіс. Втім, його призначення буде тимчасовим. Попередній очільник митниці Андрій Павловський добровільно залишив посаду виконувача обов'язків.

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