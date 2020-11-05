Аудит Державного агентства резерву України підтвердив зникнення тисяч тонн запасів, катастрофічний технічний стан підприємств і багатомільйонні фінансові махінації. Матеріали про порушення вже передали в НАБУ, СБУ та Національну поліцію.

Масштабна ревізія із залученням усіх компетентних органів відбулася вперше за останні роки за ініціативи Мінекономіки та за дорученням Кабінету Міністрів. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

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Те, що відбувається в Держрезерві, є неприпустимим. Ще навесні, коли я тільки прийшов в міністерство і почав дізнаватися про кричущі факти діяльності Держрезерву, ми ініціювали перевірку. Ситуацію з Держрезерву, яку ми бачимо зараз, треба докорінно змінювати,

– сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

Які порушення виявили у Держрезерві

Псування зерна на суму 35,5 мільйона гривень. Все через його зберігання без дотримання будь-яких регламентів. До прикладу, терміни зберігання зернової продукції складають 2 роки, тоді як на держпідприємствах є продукція 2010 – 2011 років.

Також виявили нестачу зерна на одному з підприємств Держрезерву на 27,9 мільйона гривень. Така вартість зерна зазначена в облікових цінах на момент його закладки. Тобто, зараз сума збитків може бути в декілька разів більшою.

На підприємствах зберігаються товари продовольчої групи, терміни придатності яких вже давно закінчився. Таких прострочених товарів є на суму понад 100 мільйонів гривень.

На підприємствах є прострочені товари непродовольчої групи на суму 200 мільйонів гривень.

Сума порушень фінансово-господарської діяльності підприємств Держрезерву склала 31,4 мільйона гривень. По апарату Держрезерву – 1,7 мільйона гривень.

Крім того, під час ревізії встановили, що Держрезерв порушував законодавство при здійсненні публічних закупівель без укладання договорів.