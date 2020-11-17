У свіжому випуску "Голосу Америки" за 17 листопада – держсекретар Сполучених Штатів Америки прилетів у Грузію для дводенних переговорів. Державний департамент США заявляє, що візит Майка Помпео є свідченням підтримки Америкою незалежності та територіальної цілісності Грузії.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Лідер Республіканської партії більшості в Сенаті Мітч Макконнелл застерігає адміністрацію Трампа від негайного виведення американських військ з Афганістану. За його словами, це може зашкодити контртерористичним зусиллям США та союзників Америки.

Джозеф Байден провів пресконференцію, де закликав чинну адміністрацію Білого дому налагодити координацію та обмін інформацією з його командою. Зокрема, у сфері протидії COVID-19.

Уряд України планує закупити до середини 2021 року 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Прем'єр-міністр повідомив, що Київ веде перемовини з кількома світовими компаніями.

Капсула SpaceX успішно доставила астронавтів NASA на Міжнародну космічну станцію. Екіпаж у складі 4 астронавтів приєднався на МКС до команди, яка прибула на станцію у жовтні 2019 року з Казахстану.