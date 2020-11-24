Під час карантину вихідного дня, який діє в Україні з 14 листопада, релігійним організаціям дозволили працювати. Проте у Держслужбі з питань етнополітики та свободи совісті зазначили, разом з тим, кількість учасників релігійних заходів також обмежили і в будні.

У великому храмі можуть бути до 20 людей

Релігійні організації ставляться до карантину дуже серйозно. Про це зазначила очільниця Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Олена Богдан в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Ми маємо парадоксальну ситуацію, коли у великому храмі можуть бути присутні лише до 20 людей, хоча поряд із цим людина може піти подивитися кіно в напів заповненому залі. Тобто бачимо диспропорцію між регулюванням світських заходів і релігійних: це перетинає межі правового поля,

– наголосила Богдан.

Обмеження щодо світських та релігійних заходів відрізняються

Хоча релігійні організації можуть працювати у вихідні, проте, як у суботу – неділю, так й у будні, кількість учасників заходів обмежена. Щодо світських заходів – то тут беруть до уваги також площу приміщення або дозволяють бути присутніми до 50% наповненості залу.

"Ті, хто прописували фінальний варіант чинних карантинних правил, вважали це певним компромісом – можна у вихідні, але з обмеженнями в будні. Але натомість багато людей його сприйняли як несправедливий і незрозумілий",

– зауважила Богдан.

Обмеження необхідно обговорювати з релігійними організаціями

У Держслужбі вважають, що якби уряд запропонував сісти за стіл переговорів, то заходи безпеки були б більш раціональними.

Щодо ймовірного локдауну в Україні, то Богдан зазначила, що головне, щоб планами поділились з релігійними організаціями. Адже ще з весни ті – у не дуже доброму фінансовому стані.

Менші надходження пожертв, бо люди фізично не там і не залишають гроші в скриньках. Але натомість суттєво зросли тарифи за газ, опалення, через те, що наразі закінчилася дія документу, який встановлював пільги для церков, і відтепер вони мають комерційний тариф,

– пояснила очільниця Держслужби.

Такі питання, наголосила Богдан, й підіймали під час зустрічі прем'єра Дениса Шмигаля зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій.

До уваги! Державну службу з етнополітики та свободи совісті створили у 2019 році. До компетенції служби належить реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин.

Головне про карантин вихідного дня:

Карантин вихідного дня в Україні почав діяти з 14 – 15 листопада. Триватиме він 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу