У Держспецзв'язку передумали витрачати понад 32 мільйони гривень на супутниковий інтернет на літаку президента Володимира Зеленського. Ці гроші спрямують на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Держспецзв'язок скасував закупівлю, зокрема, через розголос у ЗМІ, про це повідомляє "Обозреватель".

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У відомстві заявили, що вже звернулися до Кабміну про перерозподіл грошей – їх пропонують направити у МОЗ та спрямувати на боротьбу з епідемією COVID-19.

Чому потрібна модернізація

Крім цього, у Держспецзв'язку також детальніше розповіли, чому виникла потреба у модернізації супутникового зв'язку на борту президентського літака.

Все через те, що 31 грудня 2020 року припинися робота системи Inmarsat Swift64 з використанням супутників III покоління.

Довідка. Йдеться про Airbus A-319−115 – один з літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" ДУС, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави.

Тендерна процедура почалася у травні 2019 року, згодом її скасували. Наступні тендери оголосили у червні та серпні 2020 року. Вони не відбулися через недостатню кількість поданих пропозицій.