Під час окупації Криму більшість українських правоохоронців і прокурорів зрадили присязі й перейшли на бік ворога. Втім, через неправильні кваліфікації справ і так звану "поправку Лозового" усі вони можуть уникнути покарання й навіть отримати можливість вільно пересуватися материковою Україною вже в найближчі роки.

З 22 тисяч правоохоронців і майже 1,5 тисячі прокурорів лише трохи більш як тисяча правоохоронців і 570 прокурорів залишилися вірними присязі. Про це заявив керівник групи прокурорів у справах агресії Росії Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Цікаво Петиція про узаконення понять "колаборант" і "пособник окупантів" набрала необхідні голоси

Усі решта залишилися й почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією. У нас є побоювання, що всі ці люди уникнуть кримінальної відповідальності,

– заявив прокурор.

Такі побоювання він пояснив навіть не тим, що вони банально зможуть втекти з Криму в Росію, а тим, що щодо них неправильно застосовують норми українського законодавства.

"Тільки трохи більше як 1% із тисяч справ за фактами воєнних злочинів в Україні кваліфіковані належним чином. Ще кілька років – і ті, хто співпрацювали з окупаційною владою, зможуть безкарно переміщатися на підконтрольну Україні територію", – заявив Гюндуз Мамедов.

Ще однією причиною цього він назвав скандальну "поправку Лозового", яка обмежує терміни розслідування особливо тяжких злочинів, якими є і військові злочини, до 18 місяців.

Крім того, є проблема з недосконалістю процесу заочного досудового розслідування й судового розгляду. Наприклад, у справах Іловайську й Дебальцевого обвинувальні акти щодо російських чиновників і військових не можуть передати в суд, оскільки вони увесь час перебувають або в Росії, або на окупованих територіях.

Це лише частина проблем із законодавством, яка не дає нам можливості ефективно працювати в цьому напрямку. Все це ми неодноразово озвучували парламентаріям. Дуже сподіваюся, що нас усе-таки почують,

– резюмував Мамедов.