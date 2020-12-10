На початку січня кількість заражених коронавірусом може зрости до 20 – 25 тисяч на добу. Якщо кількість інфікованих становитиме 32 тисячі, медична система України може просто впасти.

Щоб не допустити медичного колапсу, українська влада прийняла рішення ввести локдаун. Про це прем'єр-міністр розповів в інтерв'ю "Українській правді". Актуально Локдаун "вже після свят" буде дуже дорого коштувати Україні Попередньо розрахунки, які ми бачимо на першу декаду січня прогнозують десь в районі 20 – 25 тисяч хворих в день. Ми не будемо чекати 32, аби медична система розвалилася,

– заявив Шмигаль. Що відомо про локдаун в Україні 9 грудня Кабінет Міністрів запровадив локдаун в Україні з 8 до 24 січня 2021 року. Посилений карантин Шмигаль назвав "зимовими канікулами заради безпеки". Однак Кабмін не виключає: якщо ситуація з коронавірусом в Україні погіршуватиметься, локдаун можуть ввести швидше. Зверніть увагу! За добу 9 грудня в Україні виявили 13 371 нових заражених коронавірусом. Померли 266 інфікованих. Детальніше про епідеміологічну ситуацію в Україні читайте тут