Десь 20 – 25 тисяч хворих в день, – Шмигаль про ситуацію у січні
На початку січня кількість заражених коронавірусом може зрости до 20 – 25 тисяч на добу. Якщо кількість інфікованих становитиме 32 тисячі, медична система України може просто впасти.
Щоб не допустити медичного колапсу, українська влада прийняла рішення ввести локдаун. Про це прем'єр-міністр розповів в інтерв'ю "Українській правді".
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Попередньо розрахунки, які ми бачимо на першу декаду січня прогнозують десь в районі 20 – 25 тисяч хворих в день. Ми не будемо чекати 32, аби медична система розвалилася,
– заявив Шмигаль.
Що відомо про локдаун в Україні
- 9 грудня Кабінет Міністрів запровадив локдаун в Україні з 8 до 24 січня 2021 року.
- Посилений карантин Шмигаль назвав "зимовими канікулами заради безпеки".
- Однак Кабмін не виключає: якщо ситуація з коронавірусом в Україні погіршуватиметься, локдаун можуть ввести швидше.
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