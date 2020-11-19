Українці, які вирішать оскаржувати штраф за відсутність маски, значно більше грошей витратять на суди. Найкращий спосіб зекономити – носити маску.

Раніше закон про обов’язковість носіння засобів індивідуального захисту масово порушувався з двох причин: юридичної та психологічної. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє пресслужба міністерства.

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Нові штрафи за відсутність маски

Верховна Рада 6 листопада прийняла новий закон, який зобов'язує носити маски в громадських приміщеннях. Відтепер за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок загрожує штраф від 170 до 255 гривень. Раніше ця санкція становила понад 17 тисяч гривень.

Штрафувати перехожого, який зайшов до магазину без маски, на суму від 17 тисяч гривень було психологічно непросто. Найчастіше у людини довелося б забирати останні гроші. А у багатьох їх і зовсім не було,

– сказав Малюська.

Як штрафуватимуть порушників

Осіб, які порушують масковий режим, штрафуватимуть відразу на місці. Для цього працівники поліції складатимуть відповідний протокол, рішення суду відтепер не потрібно. Звичайно, штраф можна буде оскаржити в суді, однак, на думку міністра, це не матиме сенсу, якщо судитись вийде дорожче.