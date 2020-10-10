Десятки постраждалих білоруських протестувальників лікуються у Чехії
Чехія прийняла на лікування понад 40 білорусів, які постраждали під час протестів. У пацієнтів серйозні травми, більшість з них потребували операцій та психологічної допомоги.
Мітингувальники постраждали під час сутичок із силовиками. На деяких з них досі залишилися сліди тортур. Про це повідомляють Ceske Noviny.
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Який стан пацієнтів
Ми спрямовуємо зусилля на психологічну допомогу, яка потрібна практично всім,
– наголосив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.
Наразі у Чехії лікуються 43 білоруси, однак у країні чекають на прибуття ще близько 50 протестувальників. Наймолодшому пацієнту виповнилося 15 років, найстаршому – 56.
Гамачек додав, що травми білорусів серйозніші, ніж очікували лікарі. Зокрема, вогнепальні поранення, численні переломи тіла, травми очей і вух після вибуху гранати. Більшість пацієнтів вже прооперували.
Всі витрати на лікування оплатило МВС Чехії з бюджету програми Medevac на 2020 рік.