У Києві заарештували Будинок профспілок і іншу нерухомість Федерації профспілок України. У відповідь на це у ФПУ заявили про тиск, також тут кажуть, що у Будинку профспілок збираються розмістити казино. Крім того, пов’язали рішення з прийдешніми акціями профспілок і ФОПів.

Деталі арешту Будинку профспілок

Таке рішення ухвалив Печерський райсуд Києва 3 листопада. Відповідне клопотання подав прокурор Офісу генпрокурора. Про це мовиться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Суд взяв до уваги результати досудового розслідування. Відповідно до нього, службові особи ФПУ привласнили низку об'єктів держнерухомості в особливо великих розмірах.

У суді додають, що на засідання слідчий і прокурор на з'явилися. Водночас прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Також засідання не відвідали підозрюваний, його захисник і інший власник майна. Але вони мають право подати апеляцію.

Зрештою слідчий суддя все ж розглянув клопотання про арешт майна. Саме ж майно до суду тимчасово не вилучали.

Речовими доказами в цій справі є матеріальні об'єкти, зокрема гроші, цінності та інші речі, набуті злочинним шляхом.

Додамо, що вищезазначене рішення суду оприлюднили 23 листопада – за тиждень до анонсованих спільних акцій протесту за участю профспілок і ФОПів.

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Що саме підлягає арешту за рішенням суду

Санаторії Укрпрофоздоровниці в Києві, Ірпені та Одесі.

Готель у Трускавці

Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві, включно з бізнес-центром Maidan Plaza

Міжнародний центр культури та мистецтв на алеї Героїв Небесної сотні

Навчально-спортивна база "Святошин".

Ресторанний комплекс і інша нерухомість на Трухановому острові

Що про рішення суду кажуть у ФПУ

У Федерації профспілок наполягають на тому, що держава намагається тиснути на профспілки через суд. Також тут вважають, що справа стосується грального бізнесу. Про це повідомляє UBR.

Тут розміщено сам апарат, усі центральні комітети. Дійсно, з огляду на легалізацію грального бізнесу в Україні, можна припустити, що в Будинку профспілок можуть розташувати казино. Це центральна частина столиці, тут створено всі умови,

– зауважив керівник департаменту корпоративних прав та майна ФПУ Дмитро Довганенко.

Він переконує, організація використовує будинок не для заробітку. Більше того, ФПУ реставрувала його за власний кошт.

Також Довганенко наголосив на арешті інших об'єктів нерухомості профспілок. "

"Це низка об'єктів санаторно-курортних установ. Це і "Санаторій Горького", санаторій "Дубки", "Жовтень". Щодо цих об'єктів були судові дебати. Кілька років суд хотів відновити право власності за державою. Усі спори дійшли до Верховного суду, який попереднім інстанціям відмовив", – зазначив представник ФПУ.

Довганенко припускає, що рішення Печерського суду ухвалили в контексті майбутніх масових акцій протесту підприємців і профспілок. За його словами, вони є головною причиною судового арешту.

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"Це зроблено для того, щоб тиснути на профспілки з допомогою прав власності. Без офісних приміщень ми просто не зможемо здійснювати свою діяльність. Але ми плануємо та будемо планувати акції протесту", – підсумував він.