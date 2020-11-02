Вбивству 37-річного чоловіка в ресторані Biani Champagneria на вулиці Ярослава Мудрого в Харкові передувала сварка, яка почалася біля закладу в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Зауважимо, що в цей час заклад мав бути зачинений, згідно з карантинними рекомендаціями МОЗ, що діють у місті. Про деталі гучного вбивства в Харкові розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальник Київського райвідділу поліції Харкова Михайло Цап, передає пресслужба правоохоронців.

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За його словами, конфлікт, що розпочався на вулиці, продовжився в самому закладі.

Потерпілий з пристроєм для стрільби гумовими кулями зайшов до приміщення ресторану на другий поверх і почав стріляти в сторону відвідувачів,

– зазначив Цап.

Почалася бійка, у результаті якої кілька відвідувачів завдали чоловікові з пістолетом дві колото-різані рани: на правому і лівому стегні. Від крововтрати чоловік помер на місці.

Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

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