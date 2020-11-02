Помер від крововтрати: у поліції розповіли деталі вбивства у ресторані Харкова
Вбивству 37-річного чоловіка в ресторані Biani Champagneria на вулиці Ярослава Мудрого в Харкові передувала сварка, яка почалася біля закладу в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.
Зауважимо, що в цей час заклад мав бути зачинений, згідно з карантинними рекомендаціями МОЗ, що діють у місті. Про деталі гучного вбивства в Харкові розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальник Київського райвідділу поліції Харкова Михайло Цап, передає пресслужба правоохоронців.
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За його словами, конфлікт, що розпочався на вулиці, продовжився в самому закладі.
Потерпілий з пристроєм для стрільби гумовими кулями зайшов до приміщення ресторану на другий поверх і почав стріляти в сторону відвідувачів,
– зазначив Цап.
Почалася бійка, у результаті якої кілька відвідувачів завдали чоловікові з пістолетом дві колото-різані рани: на правому і лівому стегні. Від крововтрати чоловік помер на місці.
Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
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Чому заклад, де сталося вбивство, можуть оштрафувати
- За словами Михайла Цапа, слідчі вже відкрили проти закладу провадження за порушення карантинних обмежень.
- Через коронавірус заклади громадського харчування в Харкові можуть працювати тільки до 20:00. Річ у тім, що місто перебуває у червоній зоні карантину.
- А ось конфлікт у ресторані, що закінчився смертю одного з відвідувачів, стався після опівночі.
- Порушення карантинних заходів передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень, або позбавлення волі на строк до 8 років.
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