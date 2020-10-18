Мешканець Чернівецької області 17 жовтня намагався переправити за кордон до однієї з європейських країн 7 приладів подвійного призначення. Одне з призначень – слугувати деталями військових літаків.

Подібні прилади підлягають обов'язковому експортному контролю. Про це повідомили у СБУ Закарпатської області у фейсбуці.

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Правоохоронці зі Служби безпеки та Держприкордонслужби запобігли нелегальному вивезенню за кордон "7 годинників, які використовуються у військовій авіації як комплектуючі до літаків".



7 годинників, які є деталями літаків, вилучили на кордоні / Фото СБУ

Мешканець Чернівецької області намагався таємно вивезти їх до однієї з європейських країн у власному мікроавтобусі. Автобус затримали з контрабандою на пункті пропуску "Дяково" у Закарпатській області.



Прилади чоловік намагався вивезти з України таємно у власному мікроавтобусі / Фото СБУ

Кримінальне провадження розпочали за частиною 1 статті 333 ККУ про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.



Ці годинники належать до пристроїв, які підлягають обов'язковому експортному контролю / Фото СБУ

Карають за такий злочин або штрафом (100 – 200 неоподаткованих мінімумів доходів), або обмеженням чи навіть позбавленням волі до 3 років.

Зауважимо, у коментарях до допису СБУ користувачі зауважили, що вилучені деталі, скоріш за все, є колекційними, адже їх не ставлять у літаки, які виробляють сьогодні. Та чи дійсно це так – невідомо.

Нагадаємо, у серпні "Антонов" виготовив принципово новий літак – без жодної російської деталі