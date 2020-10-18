Деталі військових літаків таємно намагалися вивезти за кордон, – СБУ
Мешканець Чернівецької області 17 жовтня намагався переправити за кордон до однієї з європейських країн 7 приладів подвійного призначення. Одне з призначень – слугувати деталями військових літаків.
Подібні прилади підлягають обов'язковому експортному контролю. Про це повідомили у СБУ Закарпатської області у фейсбуці.
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Правоохоронці зі Служби безпеки та Держприкордонслужби запобігли нелегальному вивезенню за кордон "7 годинників, які використовуються у військовій авіації як комплектуючі до літаків".
7 годинників, які є деталями літаків, вилучили на кордоні / Фото СБУ
Мешканець Чернівецької області намагався таємно вивезти їх до однієї з європейських країн у власному мікроавтобусі. Автобус затримали з контрабандою на пункті пропуску "Дяково" у Закарпатській області.
Прилади чоловік намагався вивезти з України таємно у власному мікроавтобусі / Фото СБУ
Кримінальне провадження розпочали за частиною 1 статті 333 ККУ про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Ці годинники належать до пристроїв, які підлягають обов'язковому експортному контролю / Фото СБУ
Карають за такий злочин або штрафом (100 – 200 неоподаткованих мінімумів доходів), або обмеженням чи навіть позбавленням волі до 3 років.
Нагадаємо, у серпні "Антонов" виготовив принципово новий літак – без жодної російської деталі