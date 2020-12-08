ДБР затримала поліцейського та "Джорджа Буша", які продавали доступ до баз поліції: фото
Детективи Державного бюро розслідувань викрили ймовірного злочинця, який працює в поліції Кременчуга Полтавської області. Чоловік разом зі спільником продавав клієнтам персональні дані українців.
Досудове розслідування діяльності правоохоронця та його спільника вже завершено, повідомили у пресслужбі ДБР. За даними правоохоронців, чоловіки збували інформацію з обмеженим доступом всім охочим.
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"Джордж Буш"
Як стверджують детективи, поліціянт разом із цивільним чоловіком створили канал у телеграмі. Поплічник копа під псевдонімом "Джордж Буш" розміщував оголошення щодо можливості отримання даних у групах.
Придбати приватні дані з бази МВС міг хто завгодно / Фото пресслужби ДБР
А правоохоронець копіював дані та надсилав їх замовникам.
Вартість інформації з обмеженим доступом коп оцінив у 700 гривень / Фото пресслужби ДБР
До 6 років ув'язнення
Обох фігурантів справи обвинувачують у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом групою осіб за попередньою змовою. Якщо суд визнає обох зловмисників винними, їм загрожує до 6 років тюрми із забороною обіймати певні посади після звільнення.
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