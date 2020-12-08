Детективи Державного бюро розслідувань викрили ймовірного злочинця, який працює в поліції Кременчуга Полтавської області. Чоловік разом зі спільником продавав клієнтам персональні дані українців.

Досудове розслідування діяльності правоохоронця та його спільника вже завершено, повідомили у пресслужбі ДБР. За даними правоохоронців, чоловіки збували інформацію з обмеженим доступом всім охочим.

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Придбати профайли будь-якої особи з бази даних МВС можна було за 700 гривень.

"Джордж Буш"

Як стверджують детективи, поліціянт разом із цивільним чоловіком створили канал у телеграмі. Поплічник копа під псевдонімом "Джордж Буш" розміщував оголошення щодо можливості отримання даних у групах.



Придбати приватні дані з бази МВС міг хто завгодно / Фото пресслужби ДБР

А правоохоронець копіював дані та надсилав їх замовникам.



Вартість інформації з обмеженим доступом коп оцінив у 700 гривень / Фото пресслужби ДБР

До 6 років ув'язнення

Обох фігурантів справи обвинувачують у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом групою осіб за попередньою змовою. Якщо суд визнає обох зловмисників винними, їм загрожує до 6 років тюрми із забороною обіймати певні посади після звільнення.