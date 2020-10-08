Станом на 9 годину ранку 8 жовтня 2020 року рятувальники ліквідували всі лісові пожежі в Луганській області. Орієнтовна площа, яку пройшов вогонь, становить 20 тисяч гектарів. Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування, де постраждали 32 населені пункти.

Волонтерка "Восток-SОS" Русана Дика, яка зараз перебуває на Луганщині, ствердила, що деякі населені пункти на Луганщині повністю згоріли. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Дика відзначила, що постраждалі – у розгубленому стані і не розуміють, що робити далі.

Є будинки, які повністю згоріли, до фундаменту. Є приміщення, які зруйновані наполовину. Наприклад, у когось згорів сарай, але будинок залишився цілим,

– зазначила волонтерка.

Чи вистачає допомоги

За словами Русани Дикої, у лікарні постраждалим надають всю необхідну допомогу.

"Зараз ми займаємось індивідуальною, адресною допомогою. Ми їздимо у населені пункти конкректно до тих, хто постраждав", – сказала Дика.

Також вона зазначила, що гуманітарної допомоги вистачає. Адже відкликалось багато волонтерів, організацій та місцевих жителів як з України, так і за її межами. Люди пропонують своє житло, надсилають одяг, взуття та постільну білизну. Також формують продуктові набори, які розподіляють між постраждалими.

Забезпечення безпечного простору

Волонтерка ствердила, що ніхто не був готовий до цієї ситуації, тому облаштувати повністю стерильний і безпечний простір – неможливо. Все ж це якось вплине на розповсюдження COVID-19.

"Попри те, що ми роздаємо маски і антисептики, а люди дотримуються заходів безпеки, гарантувати те, що ніхто не захворіє, ми не можемо", – вона додала.

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