Володимир Зеленський заявив, що деякі українські ЗМІ не дотримуються журналістських стандартів. Президент порівняв їх з "жіночками на лавочці під під'їздом". До кого саме є зауваження, глава держави не уточнив.

Заяву щодо ЗМІ Володимир Зеленський зробив у своєму відеоблозі, який опублікували у фейсбуці Офісу Президента.

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Президент розповів, що 4 листопада "зробив велику дурницю" і вирішив почитати новини в інтернеті, хоча "чудово знає, що відбувається".

Я хотів подивитися, як саме пишуть деякі сайти. І вони мені нагадали двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. І вони є носіями ексклюзивних, сенсаційних новин,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що нікого не хоче образити. Однак йому деколи здається, що "деякі ЗМІ взяли цих жіночок на роботу на керівні посади".

"Гучні заголовки, сенсації, скандали. Факти, докази? Ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". І знаєте, це дуже зручно, завжди можна сказати, що ми не винні", – підсумував глава держави.

Та додав, що ЗМІ у такому випадку заявляють, що їхнє "надійне джерело виявилося не таким надійним".

До слова, які саме медіа президент мав на увазі, він не уточнив.

Про що ще Зеленський говорив у своєму відеозверненні

Найбільшу вагу приділив епідеміологічній ситуації у країні та питанню ведення локдауну.

Він наголосив, що у грудні 2020 року жорсткий карантин Україні не запроваджуватимуть. Однак вже у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео