Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.

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Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 грудня. Також відбулася низка інших кадрових призначень і звільнень. Про це повідомляє 24 канал.

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Вадим Мельник в минулому очолював Головне слідче управління фінансових розслідувань. Має звання полковника податкової міліції.

До останнього часу обов'язки голови Державної фіскальної служби виконував Сергій Солодченко. На цій посаді він змінив також тимчасового керівника Дениса Гутенка. А перед цим тимчасово очолював ДФС Олександр Власов.

Власов написав заяву про звільнення на вимогу президента Зеленського 14 липня. Свою вимогу Очільник держави свій крок пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій. А останні відзначилися незадовільною боротьбою з контрабандою на кордоні.

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