Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що діалог між Україною та Росією "так чи інакше" буде продовжуватися. На думку політика, без нього неможливо врегулювати конфлікт на Донбасі.

Без комунікації не можна говорити про подальший рух вперед. Про це Разумков заявив на брифінгу 14 жовтня, коментуючи питання, чи не зайшов діалог між Україною і Росією в глухий кут, повідомляє 24 канал.

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Діалог так чи інакше відбувається – в рамках Тристоронньої контактної групи, в рамках спілкування на рівні радників. Цей діалог обов'язково буде продовжений, тому що якщо немає хоч якихось таких форматів спілкування, то навряд чи ми зможемо говорити про подальший рух,

– наголосив спікер.

Разумков також зауважив, що комунікацію з Росією передбачають і мінські домовленості, і нормандський формат.

Що відомо про наступну зустріч у нормандському форматі

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 9 жовтня повідомив, що наступна зустріч у нормандському форматі може відбутися вже цього тижня. Її проведуть у відеоформаті.

Єрмак наголосив, що під час розмови радники спробують домовитися про саміт глав країн нормандського формату.

Очільник Офісу Президента назвав майбутній саміт надзвичайно важливим, адже тільки глави держав можуть прийняти ключові рішення.