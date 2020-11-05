Днями Корпорація Нерухомості РІЕЛ презентувала новий продукт в сфері діджитал – онлайн - "шоу-рум" квартир з актуальними цінами.

"Конкретна квартира з наявності, актуальна ціна, жодних "від…до…", всі характеристики житлового комплексу та особливості планувань – саме такі завдання ми поставили перед собою для нового корпоративного сайту В результаті ми створили унікальний продукт на українському ринку нерухомості – справжній "шоу-рум" квартир. Ми хотіли, щоб процес вибору квартири був таким же зручним, легким та приємним, як вибір одягу або будь-якої іншої продукції онлайн", – кажуть у Корпорації.

КН РІЕЛ повністю оновили свій корпоративний сайт та перетворили його на зручний маркетплейс. Досі, щоб обрати квартиру та дізнатись про деталі продажу, в тому числі ціну, треба було наймати рієлтора або їхати до відділу продажів. В РІЕЛ цю проблему вирішили в онлайні завдяки новому продукту.

Що дає новий сервіс?

Індивідуальний підхід. Відтепер на riel.ua ви бачите зрозумілі, актуальні ціни на обрані квадратні метри. А також абсолютно зрозумілі та зручні фільтри (планування, метраж, розташування на поверсі тощо) , каталог усіх проєктів корпорації, новини, актуальні статуси ходу будівництва та багато іншого, і все це у реальному часі.

Актуальність. Ще одним "ноу-хау" справедливо можна вважати онлайн перевірку наявності квартири. Тобто ви дійсно отримуєте актуальну ціну на квартиру у наявності. Жодних додаткових дзвінків у відділи продажів не потрібно, просто заходиш з будь-якого пристрою на riel.ua і перевіряєш.

Прозорість та інформативність. На своєму сайті Корпорація чітко і доступно описала всі умови інвестування, показала детальну схему купівлі житла, виклала у вільний доступ усі існуючі характеристики будинків, рендери, дозвільні документи тощо. При цьому усі рубрики можна фільтрувати за уподобаннями.

У "FAQ" зібрано відповіді на юридично-фінансові та інженерні питання, які стануть у нагоді кожному покупцю квартири.

Крім того, можна дізнатись про історію та розвиток компанії, реалізовані проєкти та ті, що на стадії реалізації в розділі "Про нас"

У розділі "Сервісні центри" наші інвестори зможуть знайти усі необхідні контакти та отримати більш детальну інформацію про свої об’єкти.

Прокласти маршрут від вашого місцезнаходження прямо у найближчий відділ продажів — у розділі "Контакти".