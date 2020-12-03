Дихає через трубочку, – Скрипаль досі не оговтався від отруєння "Новачком"
Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку отруїли "Новачком" 2 роки тому. Проте чоловік досі відчуває на собі наслідки жахливого впливу отрути.
За станом Скрипаля цілодобово стежать медпрацівники
Скрипаль досі не одужав після "Новачка". Про це інформує видання Der Spiegel з посиланням на дочку та племінницю ексшпигуна.
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Племінниця Скрипаля Вікторія начебто розмовляла з його донькою Юлією наприкінці листопада і та підтвердила, що за батьком цілодобово стежить медичний працівник.
Він дихає через трубку, яку потрібно чистити кожен день. Через неї він не може їздити за кермом чи займатися фізичними вправами,
– пише німецьке видання.
Донька Скрипаля почуває себе загалом добре
Щодо Юлії, яка теж пережила отруєння "Новачком", то вона почуває себе значно краще. Проте часом жінці важко сфокусувати зір.
Головне про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів
- 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
- Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова".
- Влітку 2020 року "Новачком" отруїли і російського опозиціонера Олексія Навального. Більше дізнатись про це можна тут.
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