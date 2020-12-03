Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку отруїли "Новачком" 2 роки тому. Проте чоловік досі відчуває на собі наслідки жахливого впливу отрути.

За станом Скрипаля цілодобово стежать медпрацівники

Скрипаль досі не одужав після "Новачка". Про це інформує видання Der Spiegel з посиланням на дочку та племінницю ексшпигуна.

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Племінниця Скрипаля Вікторія начебто розмовляла з його донькою Юлією наприкінці листопада і та підтвердила, що за батьком цілодобово стежить медичний працівник.

Він дихає через трубку, яку потрібно чистити кожен день. Через неї він не може їздити за кермом чи займатися фізичними вправами,

– пише німецьке видання.

Донька Скрипаля почуває себе загалом добре

Щодо Юлії, яка теж пережила отруєння "Новачком", то вона почуває себе значно краще. Проте часом жінці важко сфокусувати зір.

Зверніть увагу! Вікторія Скрипаль проживає у російському Ярославлі. Сам Сергій Скрипаль та його дочка Юлія живуть у Великій Британії.

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