Дипломати Китаю та Тайваню побилися на Фіджі: непрості взаємини між країнами загострилися
Взаємини між Китаєм і Тайванем погіршилися. Країни звинувачують одна одну в тому, що їхні дипломати зірвали спільний захід на Фіджі. А саме влаштували бійку.
Докладніше про інцидент
Вищезазначені події трапилися на початку жовтня. Тоді представники Китаю та Тайваню брали участь у національному святі на Фіджі. Загалом на святкування запросили майже 100 гостей, передає BBC.
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За словами МЗС Тайваню, китайські дипломати фотографувались та збирали інформацію про учасників заходу. Через це тайванський чиновник попросив їх піти. У результаті на нього напали та завдали травму голови.
У Китаї, зі свого боку, кажуть, що їхні дипломати виконували службові обов’язки, а представники Тайваню влаштували провокацію.
Поліція Фіджі ситуацію не коментувала.
Коротко про взаємини Китаю та Тайвань
- Китай розглядає Тайвань як відокремлену частину своєї країни.
- Натомість Тайвань вважає себе незалежним.
- Через це відносини між країнами перебувають у напрузі.