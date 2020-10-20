Взаємини між Китаєм і Тайванем погіршилися. Країни звинувачують одна одну в тому, що їхні дипломати зірвали спільний захід на Фіджі. А саме влаштували бійку.

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Вищезазначені події трапилися на початку жовтня. Тоді представники Китаю та Тайваню брали участь у національному святі на Фіджі. Загалом на святкування запросили майже 100 гостей, передає BBC.

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За словами МЗС Тайваню, китайські дипломати фотографувались та збирали інформацію про учасників заходу. Через це тайванський чиновник попросив їх піти. У результаті на нього напали та завдали травму голови.

У Китаї, зі свого боку, кажуть, що їхні дипломати виконували службові обов’язки, а представники Тайваню влаштували провокацію.

Поліція Фіджі ситуацію не коментувала.

Коротко про взаємини Китаю та Тайвань