Музей Революції Гідності за роки направив до влади 35 листів. У них мовилося про патову ситуацію навколо будівництва меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

Будівництво меморіалу не може стартувати через арешт земельних ділянок за клопотанням Генпрокуратури та зволікання із проведенням слідчих дій. Про це заявив директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, повідомляє Укрінформ.

Зауважимо Відповідальність за незбудований меморіал несуть президент і уряд, – Музей Майдану

З 2018 до 2020 року адміністрація музею надіслала 35 листів в органи влади і 24 – у Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань.

Це говорить про те, що Музей відкрито інформував про цю патову ситуацію неможливості будівництва і порушував питання коштів і всього іншого,

– наголосив Пошивайло.

Окрім того, директор музею зауважив, що неодноразово попереджав у листах про можливе завдання збитків з боку Генпрокуратури.

Пошивайло також заявив, що у музеї не знали про кримінальну справу через нібито розкрадання коштів.