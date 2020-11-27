Керівник Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло 27 листопада побував на допиті в поліції. Він проходив у тій самій справі, що й проведені раніше обшуки – щодо ймовірного розкрадання грошей на меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні.

Після обшуків поліція вилучила носії інформації, а Ігоря Пошивайла пізніше запросили їх забрати. Про це він сам розповів Укрінформу.

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Паралельно слідча поліції давала кілька інформаційних запитів до Музею, і ми надавали ці документи. Я прийшов і бачу, що в слідчих ще дуже багато запитань роз'яснювальних,

– підкреслив директор Музею.

Він вважає цілком логічним, що в поліції з'явилося багато додаткових запитань, тож сам запропонував, аби його запросили на офіційний допит у цій справі.

"Щоб усі питання, які є в поліції, у слідчих, ми зафіксували під протокол. Мені вручили на сьогодні повістку, і я тут", – розповів Ігор Пошивайло.

Які саме питання обговорювалися на допиті в поліції, наразі невідомо. Сам директор Музею Революції Гідності дав коментар журналістам лише трохи більше як на хвилину, оскільки правоохоронці запрошували його до допиту.

Коротко про справу Музею Революції Гідності: