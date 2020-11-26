Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло отримав повістку про виклик до відділку Нацполіції. Допит відбудеться 27 листопада о 15:00.

У повістці вказано, що директора Музею мають допитати як свідка у кримінальному провадженні від 1 липня 2020 року. Про це Ігор Пошивайло написав на своїй фейсбук-сторінці.

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У дописі він зазначив, що 26 листопада вже забрав вилучений слідчими під час обшуку зовнішній диск, а також відповів на 2 інформаційні запити.

Крім цього, директор Музею Революції Гідності зауважив, що особисто запропонував поліцейським відразу викликати його на допит і пояснити під протокол.

Дякую, посприяли:) Завтра, 15:00, Володимирська, 15. Радо відповім на запитання преси після допиту,

– написав він.

Обшуки в Музеї Революції Гідності: що відомо