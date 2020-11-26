Директора Музею Революції Гідності викликали на допит в поліцію
Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло отримав повістку про виклик до відділку Нацполіції. Допит відбудеться 27 листопада о 15:00.
У повістці вказано, що директора Музею мають допитати як свідка у кримінальному провадженні від 1 липня 2020 року. Про це Ігор Пошивайло написав на своїй фейсбук-сторінці.
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У дописі він зазначив, що 26 листопада вже забрав вилучений слідчими під час обшуку зовнішній диск, а також відповів на 2 інформаційні запити.
Крім цього, директор Музею Революції Гідності зауважив, що особисто запропонував поліцейським відразу викликати його на допит і пояснити під протокол.
Дякую, посприяли:) Завтра, 15:00, Володимирська, 15. Радо відповім на запитання преси після допиту,
– написав він.
Обшуки в Музеї Революції Гідності: що відомо
- 19 листопада поліція провела обшуки в Музеї Революції Гідності. Інституцію підозрюють у розкраданні бюджетних грошей при реконструкції комплексу.
- В Офісі Президента відреагували на події. Там здивувалися, що обшуки провели напередодні пам'ятної дати – річниці Революції Гідності.
- Силовики вилучили музейну документацію, жорсткий диск з важливою для музею інформацією, а також заблокували 2 приміщення музею.
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