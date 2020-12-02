Повітроплав – це літальний апарат, який має еліптичний корпус, пропелери та заповнюється газом, який легший за повітря. Для пасажирів або вантажу приєднують спеціальні гондоли. Чому дирижаблі такі небезпечні – читайте в нашому матеріалі.

Чи повернуться дирижаблі у масову експлуатацію, розповідає 24 канал.

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Що таке дирижабль?

У XVIII столітті французький математик Жан Батист Марі Шарль Менье винайшов дирижабль. Перший літальний апарат запустили у 1852 році, а ось повністю керований політ стався лише через 30 років.

З 1899 по 1938 набули популярності апарати німецького виробництва – цепеліни, родоначальником яких став граф Фердинанд фон Цеппелін. Усього їх випустили 119 штук.

Але літаки стрімко удосконалювались і згодом майже повністю замінили дирижаблі, які були дуже небезпечні.



Дирижаблі витиснули літаки / Фото aif

Чому ці літальні пристрої такі небезпечні?

У ранню епоху повітряну кулю дирижабля наповнювали легкозаймистим воднем. 6 травня 1937 року величезний "Гінденбург" загорівся і повністю згорів за 36 секунд. Він здійснював свій перший трансконтинентальний політ і вже приземлявся в Лейкхерсті, коли сталась пожежа. В результаті загинуло 36 людей.

На борту діялb строгі правила: у всіх пасажирів і команди перед посадкою забирали запальнички, сірники та інші джерела вогню. А члени команди носили антистатичний одяг і взуття на ізолювальній підошві.

Через те, що дирижаблі легкозаймисті – їх припинили використовувати для перевезення пасажирів.

Найбільші катастрофи з дирижаблем

25 травня 1928 року – катастрофа дирижабля "Італія", в Італії.

5 жовтня 1930 року – загинули 48 осіб , коли британський пасажирський дирижабль R101 розбився на півночі Франції.

, коли британський пасажирський дирижабль R101 розбився на півночі Франції. У ніч на 4 квітня 1933 року – впав у море американський авіаносний дирижабль "Акрон". Тоді загинули 73 із 76 пасажирів.



Дирижаблі дуже небезпечні, адже вони легкозаймисті / Фото Getty Images

6 травня 1937 року – сталася пожежа німецького пасажирського цепеліна "Гінденбург" на базі ВМС США Лейкхерст. Загинуло 36 людей.

6 лютого 1938 року загинули 13 людей, коли радянський дирижабль "СРСР В-6" врізався в гору неподалік від міста Кандалакша.

Цікаві факти про дирижаблі

Під час ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986 році для боротьби з вогнем було залучено декілька видів аеростатів . Німецький "Цепелін" здійснив кругосвітній переліт. Це був перший політ цього типу пристроїв довкола земної кулі. У 1990 – 2000 роках в Українській Феодосії з'явились теплові аеростати, які брали участь у змаганнях. У сучасному світі невеликі дирижаблі іноді застосовуються в рекламних цілях, ширяючи в повітрі з плакатами.

Найбільші компанії, які випускають дирижаблі

Компанія Hybrid Air Vehicles (HAV) виготовляє дирижаблі "Ерлендер". Спочатку дирижабль створювався для американських збройних сил. Після 7 випробувальних польотів він був списаний в січні 2019 року.



HAV будувала свій "Ерлендер" для американських збройних сил / Фото HAV

У стартапі Flying Whales є дирижабль, який використовую уряд Франції, Китаю та канадської провінції Квебек, – це LCA60T.



Flying Whales будують новий дирижабль / Фото Flying Whales