У Харківській міській раді заперечили, що інавгурація Геннадія Кернеса, який у першому турі виборов собі новий термін на посаду міського голови, відбудеться дистанційно. Наразі чинний мер Харкова перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

Для того, щоб знову посісти крісло мера Кернес має прибути до Харкова особисто. Про це під час брифінгу повідомив речник міської ради Юрій Сидоренко, пише "Суспільне".

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"Всі ці вигадки про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує", – зазначив Сидоренко.

Він додав, що мер Харкова почувається дещо краще, однак наразі лікарі не можуть назвати дату його повернення в Україну.

Щоранку у нього в палаті відбуваються консиліуми, на яких лікарі вирішують, чи можна його сьогодні або максимум завтра виписувати,

– прокоментував речник Харківської міськради.

Також Сидоренко зауважив, що Кернес може прилетіти назад в Україну, якщо його легені більше не потребуватимуть долікування в Німеччині.

"Як тільки він опиниться тут, значить, з легенями все в повному порядку", – розповів він.

Зверніть увагу! 12 листопада ЗМІ поширили припущення, що Геннадій Кернес складатиме присягу дистанційно в клініці "Шаріте".

Що відомо про стан Кернеса