Після довгих пошуків у Росії таки знайшли пояснення, чому в них значно гірші дороги, ніж на "загнівающєм западє". Як несподівано з'ясувалося, все через одностатеві шлюби й куріння марихуанти, що легалізовані в деяких державах Євросоюзу.

З такою несподіваною пропагандистською заявою виступив член Російської академії транспорту Михайло Якимов. Його цитує Интерфакс.

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Ось ви показуєте, приклад – перехрестя в Стокгольмі. А в Стокгольмі, наприклад, дозволені одностатеві шлюби, а в нас – ні. Ви думаєте, це не пов'язано?

– риторично запитав Якимов.

Так само він прокоментував і якісні дороги в Нідерландах, підкресливши, що там легалізована марихуана. Член Російської академії транспорту й тут запитав, чи не бачать люди зв'язку між цими двома питаннями.

Він виступив з переконанням, що перш ніж переймати досвід інших держав, слід вивчити зв'язок організації автобусних зупинок і дорожніх перехресть з одностатевими шлюбами.

"У нас ще немає відповіді, чи пов'язані одностатеві шлюби й куріння марихуани та ось такі зупинки автобусні. А ми вже говоримо, що треба застосовувати – це неправильно", – заявив Михайло Якимов.

Дивні причинно-наслідкові зв'язки провокують думку, що російський менеджер добряче курнув перед такою відповіддю. Та чи з'являться тепер нормальні дороги в Росії – поки незрозуміло.

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