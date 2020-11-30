Упродовж доби 29 листопада російські бойовики 4 рази порушили режим тиші на Донбасі. На щастя, загиблих чи поранених серед українських воїнів немає.

Окупанти обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.

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Де було найгарячіше

Поблизу села Катеринівка (Луганська область) російські бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем та мінометів.

Неподалік міста Попасна (Луганська область) окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські військові виявили діяльність диверсійно-розвідувальної групи російських бойовиків. Наші воїни зірвали спробу ворожих диверсантів замінувати позиції ЗСУ.

На цій же ділянці українські військові збили безпілотник окупантів. Його бойовики використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до українських позицій.

У ЗСУ вже повідомили про дії російських бойовиків представників ОБСЄ.

Українські воїни перебувають у стані бойової готовності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника.