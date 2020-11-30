Російські бойовики 29 листопада намагалася просунути диверсійну групу в бік українських позиція біля Луганського. Українські воїни диверсійну атаку зірвали, а безпілотник, за допомогою якого нею керували, збили. На ньому виявилося відео з обличчями кількох найманців.

На відео зі збитого російського БПЛА "Гранат-1" у кадр потрапили декілька облич бойовиків, розповів засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко у своєму фейсбуці.

До слова Диверсанти біля українських позицій: у штабі ООС розповіли деталі провального наступу бойовиків

Пропонуємо читачам спробувати ідентифікувати їхні дані самостійно. Це може бути цікавим та корисним практичним завданням,

– підкреслив журналіст.



Росіяни засвітили свої обличчя на камери безпілотника / Скриншот Романа Бурка

Відео з безпілотного літального апарату опублікував проєкт MIL.IN.UA. На ньому зафіксований момент запуску безпілотника. Бойовики, схоже, були впевнені в успіху провокації, якщо не боялися світити власні обличчя на камеру апарата.

Обличчя російських найманців на кадрах з безпілотника: дивіться відео



Росіяни засвітили свої обличчя на камери безпілотника / Скриншот Романа Бурка

Детальніше про диверсію бойовиків: