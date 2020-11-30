Російські найманці, готуючи диверсію на Донбасі, засвітили власні обличчя: фото, відео
Російські бойовики 29 листопада намагалася просунути диверсійну групу в бік українських позиція біля Луганського. Українські воїни диверсійну атаку зірвали, а безпілотник, за допомогою якого нею керували, збили. На ньому виявилося відео з обличчями кількох найманців.
На відео зі збитого російського БПЛА "Гранат-1" у кадр потрапили декілька облич бойовиків, розповів засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко у своєму фейсбуці.
До слова Диверсанти біля українських позицій: у штабі ООС розповіли деталі провального наступу бойовиків
Пропонуємо читачам спробувати ідентифікувати їхні дані самостійно. Це може бути цікавим та корисним практичним завданням,
– підкреслив журналіст.
Росіяни засвітили свої обличчя на камери безпілотника / Скриншот Романа Бурка
Відео з безпілотного літального апарату опублікував проєкт MIL.IN.UA. На ньому зафіксований момент запуску безпілотника. Бойовики, схоже, були впевнені в успіху провокації, якщо не боялися світити власні обличчя на камеру апарата.
Обличчя російських найманців на кадрах з безпілотника: дивіться відео
Росіяни засвітили свої обличчя на камери безпілотника / Скриншот Романа Бурка
Детальніше про диверсію бойовиків:
- Диверсійна розвідувальна група російських найманців 29 листопада намагалася замінувати українські позиції в районі Луганського.
- Втім, українські воїни вчасно зреагували, і ворог втік. На місці, де планувалася операція, знайшли міни й навіть бронежилети бойовиків з позивними – "Мартин", "Худий" і "Григор".
- Корегували свою діяльність диверсанти за допомогою безпілотника "Гранат-1". Українські воїни збили його в небі. До слова, контррозвідники вже вивчають отримані з нього матеріали.
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