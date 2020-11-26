У Донецькій області неподалік Маріуполя 26 листопада фура ледь не впала з мосту. Вона дивом зависла на ньому, зачепившись кузовом.

Ймовірно, що водій не впорався з керуванням через слизьку дорогу. Відео ДТП опублікували на сайті 0629.com.ua.

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Аварія сталась близько 5 ранку на трасі Маріуполь – Волноваха, неподалік села Касянівка. Машина їхала з селища Нікольського.

Фура зачепила відбійник на дорозі, проїхала по парапету та ледь не злетіла з моста – вона дивом зависла на ньому. До землі лишались лічені метри.

На щастя, водій не постраждав. Але поліціянти склали протоколи про порушення ним правил дорожнього руху, а також за пошкодження моста.

У коментарях на сайті 0629.com.ua люди пишуть, що водій народився у сорочці. Інші підкреслюють, що на такому мосту необхідно зробити кращу огорожу.

Біля Маріуполя фура зависла на мосту: дивіться фото та відео