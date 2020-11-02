Діяли кілька злочинців із гвинтівками, – поліція Відня відреагувала на жахливий теракт
Поліція Відня опублікувала першу офіційну заяву після стрілянини у столиці Австрії. Вона не підтверджує, але і не виключає те, що один з терористів носив на собі "пояс смертника" і підірвав себе.
Також правоохоронці заявили, що їм відомо про 6 місць злочину. Про це повідомили на телеграм-каналі Mash.
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Що підтвердили правоохоронці
- Перші постріли пролунали приблизно о 21:00 за київським часом.
- Діяли кілька злочинців із гвинтівками.
- Одного зі злочинців ліквідувала поліція.
Інформацію про захоплення заручників поки не підтвердили.
Коротко про стрілянину в Австрії
- Стрілянина у столиці Австрії сталась 2 листопада 2020 року.
- Австрійські ЗМІ повідомили про 7 загиблих та щонайменше 4 поранених.
- Камери відеоспостереження зафіксували момент пострілу у перехожого.
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