Поліція Відня опублікувала першу офіційну заяву після стрілянини у столиці Австрії. Вона не підтверджує, але і не виключає те, що один з терористів носив на собі "пояс смертника" і підірвав себе.

Також правоохоронці заявили, що їм відомо про 6 місць злочину. Про це повідомили на телеграм-каналі Mash.

До теми Стрілянина у Відні – це теракт, – МВС Австрії

Що підтвердили правоохоронці

Перші постріли пролунали приблизно о 21:00 за київським часом.

Діяли кілька злочинців із гвинтівками.

Одного зі злочинців ліквідувала поліція.

Інформацію про захоплення заручників поки не підтвердили.

Коротко про стрілянину в Австрії

Стрілянина у столиці Австрії сталась 2 листопада 2020 року.

Австрійські ЗМІ повідомили про 7 загиблих та щонайменше 4 поранених.

Камери відеоспостереження зафіксували момент пострілу у перехожого.

Поліція заходить в метро: дивіться відео